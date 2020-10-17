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Водителю пассажирского автобуса грозит лишение прав за грубое нарушение ПДД в городе Карелии

Новости. Происшествия
08:30, 18 Октября 2020
фото: ГИБДД Карелии
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Сотрудники Госавтоинспекции в Медвежьегорске пресекли нарушение водителем пассажирского автобуса правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции в Медвежьегорске пресекли грубое нарушение водителем пассажирского автобуса, следующего по маршруту "Пудож – Петрозаводск", правил дорожного движения. Как сообщили в ГИБДД Карелии, водитель пошел на опасный обгон на пешеходном переходе.

За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

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