Водителю, сбившему насмерть 12-летнего мальчика, грозит 7 лет лишения свободы

В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть ребенка и ушел с места ДТП.

Напомним, авария произошла 5 августа около 20:30 вечера в поселке Рагнукса в Пудожском районе. На улице Комсомольской, 6 водитель автомобиля Audi А4, находясь в состоянии алколльного опьянения, совершил наезд на пешехода - 12-летнего подростка. После наезда мужчина вышел из машины, оставив транспортное средство, покинул место ДТП. Ребенок от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.

Как рассказали в Следкоме Карелии, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ.

"В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 лет", - сообщили в ведомстве.