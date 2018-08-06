В Карелии пьяный водитель сбил насмереть 12-летнего мальчика и ушел с места ДТП

В Пудожском районе Карелии погиб несовершеннолетний пешеход, сообщили В ГИБДД.

По данным ГИБДД Карелии, авария произошла 5 августа около 20:30 вечера в поселке Рагнукса в районе дома 6 по улице Комсомольской.

Водитель автомобиля Audi А4 совершил наезд на пешехода - 12-летнего подростка. После наезда водитель вышел из машины, оставив транспортное средство, ушел с места ДТП. Ребенок от полученных травм скончался до приезда скорой помощи", - отметили в ведомстве.

Очевидцы сообщили прибывшим на место аварии сотрудникам Госавтоинспекции сведения о злоумышленнике. Им оказался 30-летний житель поселка Рагнукса, который во время задержания находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.