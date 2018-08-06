10:52, 06 Августа 2018
В Карелии пьяный водитель сбил насмереть 12-летнего мальчика и ушел с места ДТП
По теме
Загрузка...
В Пудожском районе Карелии погиб несовершеннолетний пешеход, сообщили В ГИБДД.
По данным ГИБДД Карелии, авария произошла 5 августа около 20:30 вечера в поселке Рагнукса в районе дома 6 по улице Комсомольской.
Водитель автомобиля Audi А4 совершил наезд на пешехода - 12-летнего подростка. После наезда водитель вышел из машины, оставив транспортное средство, ушел с места ДТП. Ребенок от полученных травм скончался до приезда скорой помощи", - отметили в ведомстве.
Очевидцы сообщили прибывшим на место аварии сотрудникам Госавтоинспекции сведения о злоумышленнике. Им оказался 30-летний житель поселка Рагнукса, который во время задержания находился в состоянии алкогольного опьянения.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.
По теме
Выбор читателей
31.07.2018, 11:58
04.08.2018, 10:27
31.07.2018, 21:30
05.08.2018, 08:40
01.08.2018, 13:03
Аналитика
01.08.2018 14:56
Обществоведение
Директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков рассказал о трёх первых месяцах "мусорной" реформы в Карелии.
31.07.2018 10:32
30.07.2018 12:59
26.07.2018 16:40
25.07.2018 13:29
Чтиво
03.08.2018 12:21
Без политики
Реконструкция Офтальмологического центра Карелии на набережной Варкауса, 1б идет 24 часа в сутки.
30.07.2018 11:24
26.07.2018 12:09
25.07.2018 15:46
Медиа
Новое
Сегодня 10:58
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии