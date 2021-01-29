"Водяной воробей" устроил купания в Лососинке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Редкую птицу запечатлел оператор «Ники Плюс» на берегу Лососинки.

Евгений Евдокимов встретил на берегу Лососинки оляпку, пишут в паблике "Ника Плюс".

Краснокнижные оляпки в Петрозаводске не живут и не гнездуются, лишь останавливаются на перелетном пути. Сегодня их можно увидеть в городе даже не каждый год, уточнили в паблике.

Еще этих птиц называют "водяными воробьями" и "водолазами", потому что они ищут еду в воде — в любую погоду.

Ранее стало известно, сколько Серых шеек зимуют в Петрозаводске на Лососинке.