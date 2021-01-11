Водолазы-добровольцы предпримут еще одну попытку найти потерявшегося в Карелии 6-летнего ребенка

Дайверы и водолазы планируют продолжить поиски 6-летнего Филиппа на реке Тохмайоки в поселке Хелюля Сортавальского района 14 и 15 января.

Объявление об очередных поисковых работах опубликовано в водолазной группе "ДобротворецЪ". Добровольцы будут работать на реке Тохмайоки в поселке Хелюля 14 и 15 января. Для этого требуется помощь дайверов и водолазов с полным комплектом для погружений под лед.

О поисковых мероприятиях, которые прошли 10 и 11 января и не увенчались успехом, дайверы рассказали в своем паблике накануне. Так, за 2 дня поисковая группа (12 человек, среди которых 5 водолазов и дайверов выполнила 7 спусков, сделала 672 технологических отверстий во льду. При этом температура воздуха составляла - 15 градусов, а температура воды - 0, + 1 градус. Но мальчик так и не был обнаружен.

В поисковых мероприятиях принимают участие водолазная группа "ДобротворецЪ" в составе водолазов и дайверов из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Следком Карелии, МВД республики, специалисты Региональной поисково-спасательной службы, поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

Напомним, 6-летний Филипп ушел из дома в поселке Хелюля днем 28 декабря, после чего пропал. Ребенок имеет особенности в развитии: он боится людей и машин, может прятаться, не разговаривает.

Через несколько дней было возбуждено уголовное дело, которое взял под контроль центральный аппарат Следственного комитета России.