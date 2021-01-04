Руководитель Следкома Карелии встретился с родственниками пропавшего без вести мальчика

Руководитель карельского следственного управления Следственного комитета РФ Евгений Швец лично встретился с родственниками пропавшего мальчика в рамках расследования дела об убийстве.

Об этом сообщила пресс-служба управления.

Швец побывал в Сортавальском районе, где проживал 6-летний Филипп Мельник, пропавший без вести 28 декабря.

Ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

"Руководитель следственного управления провёл личный приём родственников мальчика, в ходе которого им даны подробные разъяснения о ходе расследования и поисковых мероприятий, принимаемых мерах по установлению его местонахождения и всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.



Кроме того, Швец заслушал сотрудников, в чьём производстве находится уголовное дело, и дал им конкретные поручения.



Расследование дела находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета России.



По версии следствия, днем 28 декабря мальчик, проживающий в поселке Хелюля Сортавальского района, вышел из дома и пропал. Мать ребенка попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы. В поселке, где проживал ребенок, проводятся масштабные поисковые мероприятия.



Приметы Филиппа Мельника: на вид 6 лет, худощавого телосложения, рост 116 см. Одет в синюю куртку, синие штаны, шапку с полосками, шарф бежевого цвета.



Лицам, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения малолетнего, необходимо обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия по телефонам: 592-590, 89114373298, либо по телефону 02.