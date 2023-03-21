Водолазы нашли две баржи и буксир на глубине 25 метров в Петрозаводской губе Онего (ФОТО)

Дайверы предположили, что на найденных баржах в 1941 году могли эвакуировать жителей Петрозаводска.
Любители подводных экспедиций из Петрозаводска нашли на дне Онежского озера две баржи и буксир. Об этом говорится в сообщении паблика «ВОДОЛАЗ -10. КАРЕЛИЯ. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ»
«Находка была сделана еще осенью и совершенно случайно. Тогда удалось увидеть лишь очертания объектов на экране эхолота и зафиксировать координаты. Сегодня мы изучили место более подробно с помощью специальных приборов и камер», — сказано в сообщении.
Оказалось, пишут водолазы, что на глубине 25 метров лежат две баржи и буксир.
«Теперь мы планируем сделать серию погружений, чтобы выяснить, что это за суда, — говорится в сообщении паблика. — Есть предположение, что это могут быть баржи, использовавшиеся при эвакуации из Петрозаводска в 1941 году. Но тут надо собирать информацию, общаться с историками и изучать объекты».
Ранее интернет-журнал «Лицей» сообщал о том, что в Петрозаводске эвакуация началась в июле 1941 года. На пароходах и баржах мирное население переправляли через Онежское озеро в Повенец и Пудож.
Вражеская авиация не раз атаковала безоружные гражданские суда. Под огнем противника затонула баржа № 463 с оборудованием Соломенской ГЭС. Трагедией обернулась и эвакуация жителей города на барже № 485.
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