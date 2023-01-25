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Водолазы ОМОН Карелии научились бороться с диверсантами и искать бомбы под водой

Новости. Общество
13:10, 06 Февраля 2023
фото: Росгвардия Карелии

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Водолазы карельского ОМОН «Илвес» Росгвардии тренировались в противодиверсионной борьбе, сообщили в ведомстве.

В Ленинградской области прошёл сбор с водолазами Северо-Западного округа Росгвардии, в ходе которого специалисты отработали поиск взрывных устройств в акваториях и на подводной части корпусов судов, также борьбу с диверсантами.

Развернув водолазные станции, участники сбора провели погружения на глубину до 20 м с берега и выполнили практические действия подводного ориентирования. В ходе тренировочных занятий водолазы с применением снаряжения с открытой схемой дыхания отработали проведение погружений с поиском различных предметов как одиночно, так и в составе групп по два-три человека, а также оказание помощи условно пострадавшему водолазу.

В сборах участвовали водолазные подразделения из Санкт-Петербурга,  Карелии, Ленинградской, Архангельской, Мурманской и Калининградской областей, входящие в состав специального моторизованного полка, полка по охране важных гособъектов, отрядов ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны Северо-Западного округа Росгвардии.

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