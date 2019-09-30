Водонаеву высмеяли из-за фотографии с тремя ногами

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Телеведущая и фотомодель Алена Водонаева выложила в инстаграме фотографию, на которой у нее три ноги, и стала объектом насмешек со стороны подписчиков.
Модель опубликовала серию снимков, сделанных в Калифорнии, на которых она лежит на ступеньках в коротком платье, закинув ногу на ногу, пишет издание "РИА Новости".
"Летних красивых фоток вам", – написала она.
Внимательные подписчики заметили, что на первом изображении у фотомодели из-под пары ног выглядывает еще третья.
"Непонятно, что с ногами? Перестаралась с фотошопом", – предположила viktoriia.iurchenko.
"Две хорошо, а три лучше" – пошутила kosulina_chakhoyan.
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Ну вот опять я забыла про ленту в Инстаграм. Зато у меня много сторис из приюта для животных Котодетки. Обязательно посмотрите. И подпишитесь на них. Вы даже не представляете какую помощь вы оказываете, даже если просто лайкаете 💙 Ну и летних, красивых фоток вам от @olllyvento Mua: @nataliiamakeupartist 🌴 платье: @dulcis_shop ✨
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