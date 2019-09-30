Водоносные скважины Деревянского сельского поселения переданы в собственность Прионежского района Карелии

Три скважины находятся в селе Деревянное, а одна – в деревне Ужесельга.

Правительство Карелии утвердило четыре водоносные скважины, расположенные на территории Деревянского сельского поселения, в качестве имущества, которое подлежит передаче Прионежскому муниципальному району. Все источники до сих пор являлись собственностью поселения.

Три самоизливающиеся скважины, которые передаются в распоряжение районных властей, находятся в селе Деревянное, а одна артезианская – в деревне Ужесельга. Напомним, Деревянское сельское поселение входит в состав Прионежского муниципального района.