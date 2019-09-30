10:39, 30 Сентября 2019
Водоносные скважины Деревянского сельского поселения переданы в собственность Прионежского района Карелии
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Три скважины находятся в селе Деревянное, а одна – в деревне Ужесельга.
Правительство Карелии утвердило четыре водоносные скважины, расположенные на территории Деревянского сельского поселения, в качестве имущества, которое подлежит передаче Прионежскому муниципальному району. Все источники до сих пор являлись собственностью поселения.
Три самоизливающиеся скважины, которые передаются в распоряжение районных властей, находятся в селе Деревянное, а одна артезианская – в деревне Ужесельга. Напомним, Деревянское сельское поселение входит в состав Прионежского муниципального района.
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