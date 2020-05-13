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Почему жителям Петрозаводска не нужно бояться пить воду из-под крана

Новости. Общество
10:23, 14 Мая 2020
фото: © "РКС-Петрозаводск"
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Многие петрозаводчане уже давно пьют воду из-под крана и уверены в качестве водопроводной воды, но есть и те, кто подвергает сомнению качество воды, проходящей очистку на петрозаводских ВОС.

Разумеется, прямо из озера пить воду небезопасно – в озерах содержится большое количество микроорганизмов, поэтому предварительно водопроводную воду очищают с помощью реагентов и ультрафиолета. В озерной воде высокое содержание органических веществ, из-за чего она имеет характерную коричневую окраску (цветность). От цветности воды, хоть сама по себе она и не опасна, на ВОСе избавляются в процессе очистки. Стоит отметить, что вода из петрозаводских родников, которую некоторые предпочитают воде из крана, для питья непригодна: еще несколько лет назад сотрудники Института водных проблем рассказали, что во всех родниках Петрозаводска содержится огромное количество нитратов.

АО "ПКС-Водоканал" спешит развеять самый главный миф: говорят, что из-за большого содержания хлора воду из-под крана пить нельзя – это не так. Еще в 2018 году "РКС-Петрозаводск" ушли от способа обработки питьевой воды жидким хлором, теперь воду обеззараживают путем применения низкоконцентрированного гипохлорита натрия. При этом на качество очистки водопроводной воды новый способ обеззараживания не влияет, вода все так же надежно очищается. Более того, сотрудники лаборатории АО "ПКС-Водоканал" не раз сравнивали образцы водопроводной воды с бутилированной и пришли к выводу, что в водопроводной воде хлора во многих случаях меньше, чем в воде из бутылки.

В "РКС-Петрозаводск" строго следят за качеством ресурса: вода централизованного водоснабжения в Петрозаводске соответствует всем нормам СанПиН 2.1.4 1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения". Сотрудники лаборатории проверяют воду, которая поступает в город, примерно по 30 показателям. Самые важные из них ежедневно размещаются в открытом доступе, посмотреть результаты исследований может любой желающий на сайте АО "ПКС-Водоканал" в разделе "Качество воды" pks-vodokanal.ru/quality.

Можно прийти к выводу, что пить воду из-под крана безопасно и даже выгодно – бутилированная вода, которая, порой, уступает по качеству водопроводной, стоит в тысячу раз дороже.

Единственное, что стоит проверить, прежде чем пить воду из-под крана – состояние внутридомовых сетей. Если оно вызывает у вас сомнения, узнать о качестве вашей воды всегда можно в лаборатории АО "ПКС-Водоканал".

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