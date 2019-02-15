Водопроводная вода в Петрозаводске не хуже бутилированной, заявляют в "ПКС-Водоканал"

В России вновь заговорили о проблеме питьевой воды, в Петрозаводске такая проблема не стоит.

Экологическая безопасность источников водозабора и качественная очистка воды – темы, которые не перестают быть актуальными. До сих пор около 38 процентов жителей России пьют некачественную воду, а больше 15 процентов водопроводов вообще не имеют никаких очистных сооружений.

Петрозаводску в этом отношении повезло – с качеством водопроводной воды в городе все в порядке. Еще в прошлом году жилищные инспекторы в рамках федерального проекта "Школа грамотного потребителя" проверили в Петрозаводске качество водопроводной воды.

В квартирах жилых домов различных микрорайонов Петрозаводска были отобраны пробы воды, и отобранная вода из-под крана оказалась чище бутилированной, купленной в магазине.

В рейтинге министерства природы среди всех городов России Петрозаводск по качеству воды стоит в первых рядах.

"РКС-Петрозаводск" не останавливается на достигнутых результатах, совершенно недавно АО "ПКС-Водоканал" ушло от способа обработки питьевой воды жидким хлором. Теперь воду обеззараживают путем применения низкоконцентрированного гипохлорита натрия, для этого на территории водоочистных сооружений была построена электролизная станция. Жидкий хлор для очистки воды больше не применяется.

Год назад специалисты лаборатории АО "ПКС-Водоканал" сравнили качество водопроводной и бутилированнной воды. Уже тогда стало понятно, что петрозаводская водопроводная вода выигрывает по многим показателям у бутилированной! По критериям окисляемости водопроводную можно считать первой категории, хлоридов в водопроводной воде меньше, чем в бутилированной, а стоит водопроводная вода более, чем в тысячу раз дешевле.

Петрозаводск не обошла стороной история про мошенников, предлагающих установить фильтры для воды. В некоторых случаях они ссылались на несуществующий закон, обязывающий граждан установить фильтры очистки воды за баснословные деньги. Чаще всего мошенникам верят пожилые люди, самый уязвимый слой населения.

Стоит ли пить воду из-под крана, или нужно устанавливать фильтры для воды? Решать вам. Во многом качество воды в вашем доме будет зависеть от состояния водопроводных сетей, за которые отвечают управляющие компании. Воду, текущую из вашего крана, можно проверить, например, в лаборатории АО "ПКС-Водоканал". В лаборатории есть возможность узнать о качестве не только водопроводной воды, но и воды из нецентрализованных источников, например, из колодца или родника. Информацию о сроках и стоимости услуг можно уточнить по телефону 78-26-61. Специалисты "РКС-Петрозаводск", анализируя состав воды, учитывают особенности региона: вода в нашей республике дополнительно исследуется на предмет соответствия нормативам по показателям железа и марганца.

У петрозаводчан есть возможность пить воду прямо из-под крана, а это значит, что ситуация с водой в Петрозаводске лучше, чем в большинстве городов России. Будьте здоровы и следите за тем, что вы пьете, даже если это вода из бутылки.