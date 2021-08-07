Водородные инверторы «Губкин Инновации» стирают мусор в пар

Перевозить бытовые отходы в соседний район на утилизацию больше не придется.

Комплексы для уничтожения мусора можно установить на мусорных полигонах, на производстве и в жилых районах. Уникальное оборудование за час перерабатывает от 30 и более 6000 кг отходов, оставляя от них пар, безвредный для всего живого.

Мы наблюдали, как утилизируется ТБО в инверторе, и отвечаем на ТОП-3 вопросов о машинах «Губкин Инновации».

Почему уничтожать мусор с помощью водородного инвертора экологичнее, чем делать это на мусоросжигательном заводе?

На мусоросжигательных заводах для уничтожения отходов используют метод инсинерации (сжигания). Мусор сжигается в печах и котлах при температуре от 400 до 1500 градусов. От горения пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, резины, тетра-паков, газет и бумажной упаковки образуются вредные для здоровья вещества, которые выбрасываются через дымовую трубу в атмосферу. Остается после горения и зола, которая также негативно влияет на все живое, потому требует особой утилизации, а в некоторых случаях — захоронения.

В водородном инверторе мусор утилизируется с помощью физико-химической реакции без доступа атмосферного воздуха. В результате реакции в машине материя любых отходов разрывается изнутри. От былого мусора остается щепотка золы, участвующая в уничтожении уже новых загрузок ТБО, и безвредный пар, который уходит в атмосферу. При необходимости его можно использовать для нужд ЖКХ.

Какой мусор «ест» водородный инвертор?

Оборудование уничтожает все виды отходов. В его «рационе» — бытовой мусор, который горожане выбрасывают прочь — пластик и стекло, еда с кухонного стола и просроченные продукты из магазинов, бумага и полиэтилен.

Идут в утилизацию лекарства и медицинские принадлежности, в том числе, которые применялись для лечения пациентов с тяжелыми заболеваниями. Помимо этого в водородном инверторе можно уничтожать аккумуляторные батареи, провода, CD-диски и бытовую технику, резину. Справится машина с промышленным и сельскохозяйственным мусором.

Сортировать ТБО перед уничтожением не нужно. Это удобно, ведь отходы в мусорных баках перемешиваются и спрессовываются во влажную массу. Нужно лишь загрузить ее в камеру мусороприемника и подождать час, пока отходы «испустят пар». Для этого на водородном инверторе работают 2 специалиста. Один загружает партии мусора, второй — следит за работой оборудования.

Где можно устанавливать водородные инверторы?

В любом месте, где образуется или хранится мусор! Стационарные комплексы «Губкин Инновации» с переработкой от 6000 кг отходов/час утилизируют мусор на мусорных свалках и полигонах. Инверторы с производительностью от 500 кг/час и более 2000 кг/час уничтожают отходы на объектах сельского хозяйства, промышленности и в области ЖКХ. «Машины-малышки» в жилых комплексах, медицинских учреждениях и объектах торговли справляются с 300+ кг/ час.

ТБО не нужно специально упаковывать — машина справляется с мусором в матерчатых и полиэтиленовых мешках и контейнерах и перерабатывает жидкие отходы.

Узнать больше о команде «Губкин Инновации» можно на сайте Фейсбуке и в Инстаграм компании.

На правах рекламы