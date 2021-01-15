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Водоснабжение в Питкяранте до сих пор не восстановлено – жителям подвозят воду на машинах

Новости. Общество
12:53, 16 Января 2021
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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Власти Питкярантского района Карелии опубликовали график подвоза воды в город, где замерз водопровод, на 16 января.

Власти Питкярантского района сегодня опубликовали график подвоза воды в город, где замерз водопровод, на 16 января 2021 года.

При этом напомнили жителям, что, забирая воду, они должны соблюдать дистанцию и находиться в масках и перчатках.

Напомним, 14 января морозы вывели из строя водопровод Питкяранты. Из-за аварии местные жителя остались без воды.

Ситуацию в городе взяли под контроль прокуратура, Следком и генпрокурор России.

Чиновники карельского правительства приехали на место происшествия и руководят ремонтными работами. Принято решение строить 900 метров нового водопровода. Почти сотня рабочих привлечены к устранению аварии на водопроводе.

Ранее сообщалось, что житель Питкяранты, где из-за морозов произошла авария на водопроводе, умер на роднике.

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Комментарии

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кир
2021-01-16 13:35:45
Пофиг. Раньше при авариях в ПТЗ тоже возили воду. Никто не удивлялся.
Славик
2021-01-16 13:29:49
Представить трудно,как тяжело сейчас людям, ужасно, что никто до зимы ничего не проверил, авось пронесёт....так что ли?
Вася
2021-01-16 13:06:57
Не бывает такого, чтобы везде все было черное. Бывают маленькие островки, но они скорее исключение, чем правило.
Вася
2021-01-16 13:00:30
Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее»
Вася
2021-01-16 12:59:45
Национальная идея России может заключаться только в патриотизме.
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