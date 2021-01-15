Водоснабжение в Питкяранте до сих пор не восстановлено – жителям подвозят воду на машинах

Власти Питкярантского района Карелии опубликовали график подвоза воды в город, где замерз водопровод, на 16 января.

Власти Питкярантского района сегодня опубликовали график подвоза воды в город, где замерз водопровод, на 16 января 2021 года.

При этом напомнили жителям, что, забирая воду, они должны соблюдать дистанцию и находиться в масках и перчатках.

Напомним, 14 января морозы вывели из строя водопровод Питкяранты. Из-за аварии местные жителя остались без воды.

Ситуацию в городе взяли под контроль прокуратура, Следком и генпрокурор России.

Чиновники карельского правительства приехали на место происшествия и руководят ремонтными работами. Принято решение строить 900 метров нового водопровода. Почти сотня рабочих привлечены к устранению аварии на водопроводе.

Ранее сообщалось, что житель Питкяранты, где из-за морозов произошла авария на водопроводе, умер на роднике.