Военком Карелии назвал минимальный размер ежемесячных выплат за участие в спецоперации на Украине

Размер ежемесячных выплат участникам спецоперации на Украине составляет 180 тыс. рублей.

Об этом сообщил военный комиссар Карелии Андрей Артемьев во время онлайн-трансляции на официальной странице правительства республики Вконтакте.

«Есть минимальные и есть максимальные пороги. Максимальные я называть не буду, они достаточно значительные, в зависимости от участия человека, его результативности… Минимальная выплата — 180 тыс. рублей ежемесячно. Но если человек отдается военному делу настоящим образом, эти деньги естественно больше», — сказал военком.

По его словам, на начальном этапе были проблемы с выплатами, но сейчас они урегулированы.

Кроме ежемесячных выплат участникам спецоперации дополнительно положено единовременное денежное вознаграждение от правительства Карелии в размере 100 тыс. рублей. Эти выплаты получат участники именных подразделений «Онего» и «Ладога».