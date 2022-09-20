Военком Карелии: «Уже несколько десятков наших земляков направлены на службу»

Первые партии мобилизованных жителей Карелии отправились на воинскую службу.

С 21 сентября, дня объявления частичной мобилизации, жители Карелии получают повестки. Несколько десятков человек уже проходят службу. Об этом сообщил военком Карелии Андрей Артемьев в интервью телеканалу «Сампо ТВ 360».

«Есть люди, которые уже отправлены, уже служат, переодеты, настоящие солдаты, офицеры. Сейчас проходят службу уже несколько десятков наших с вами знакомых, друзей», — сказал Артемьев.

В районных пабликах стали публиковать фото с мероприятий по отправке мобилизованных. Так, 22 сентября первая партия, 9 человек, была отправлена из Сортавальского района на сборный пункт в Петрозаводск, сообщили в официальном паблике адмнистрации района.



Сортавальский район/ВК



Сортавальский район/ВК

Сегодня, 24 сентября, Лахденпохья провожала своих мобилизованных. Фото появились в паблике «ЛахденпохьЯ-Навсегда».