Военкомат Петрозаводска предложил жителям записываться в воинские подразделения для отправки на Украину

Военный комиссариат Петрозаводска обратился к жителям города с предложением заключить контракты для службы в именных подразделениях «Ладога» и «Онего», которые формируются для участия в спецоперации на Украине.

По условиям контракта, принимаются граждане в возрасте от 18 до 50 лет, годные по состоянию здоровья.

В период подготовки подразделения им будет выплачиваться денежное довольствие в размере от 30 тыс. рублей в месяц. После отправки на Украину участникам положены ежемесячная выплата от министерства обороны РФ — 70 тыс. рублей, единовременная выплата правительства Карелии — до 200 тыс. рублей.

Также предусмотрены выплаты в период выполнения боевых задач: денежное довольствие 250-300 тыс. рублей в месяц, а также «дополнительные выплаты за результативность», сообщили в военкомате.

Кроме того, вернувшимся со спецоперации полагаются льготы как участникам боевых действий. Ежемесячные выплаты от Пенсионного фонда (в настоящее время — 3850 руб.), коммунальные льготы (компенсация 50% услуг ЖКХ); налоговые льготы (освобождение от уплаты транспортного налога и налога на имущество); транспортные льготы (бесплатный проезд на общественном транспорте, в пригородных поездах); жилищные льготы (при строительстве или покупки жилья); земельные льготы (выдача земельных участков в собственность): другие льготы, в том числе социальные (путевки в санатории, лекарства).