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Военная прокуратура обязала ЖКУ очистить от мусора детскую площадку в Петрозаводске

Новости. Общество
12:07, 21 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Нарушения были выявлены в деятельности Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России, сообщили в военной прокуратуре Петрозаводского гарнизона.

Нарушения выразились в захламлении детской площадки, расположенной в Петрозаводске, твердыми коммунальными отходами.

Военной прокуратурой Петрозаводского гарнизона в отношении Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России и начальника ЖКУ были возбуждены дела об административном правонарушении.

Виновных наказали – предупреждение.

Детскую площадку от мусора очистили.

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Комментарии

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кир
2020-08-21 12:30:33
Пустое сообщение. Кот лег спать. Ему такое неинтересно.
Саныч
2020-08-21 12:20:36
Минобороны каким боком тут?
Гость
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