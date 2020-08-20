Военная прокуратура обязала ЖКУ очистить от мусора детскую площадку в Петрозаводске

Нарушения были выявлены в деятельности Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России, сообщили в военной прокуратуре Петрозаводского гарнизона.
Нарушения выразились в захламлении детской площадки, расположенной в Петрозаводске, твердыми коммунальными отходами.
Военной прокуратурой Петрозаводского гарнизона в отношении Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России и начальника ЖКУ были возбуждены дела об административном правонарушении.
Виновных наказали – предупреждение.
Детскую площадку от мусора очистили.
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