Бывший военный вертолет выставлен на продажу в Карелии

Росимущества выставило на торги бывший военный вертолет десантно-транспортного назначения в Карелии.
Это следует из документации к аукциону, размещенной на электронной площадке РТС.
Продается вертолет Ми-8Т, 1980 года выпуска, принадлежавший ФСБ.
Согласно акту технического состояния, большинство его агрегатов находится в неисправном состоянии.
«Дальнейшая эксплуатация в составе ВС невозможна. Возможно использование в качестве подменного фонда, до истечения установленного срока службы», — сказано в документе.
Начальная цена продажа 2,3 млн рублей.
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