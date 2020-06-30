Вокруг Сегежского ЦБК создадут санитарно-защитную зону

Общественный совет по экологии обсудил актуальные экологические проблемы в Сегеже.

В Сегеже накануне состоялось третье заседание Общественного совета по экологии при участии представителя Segezha Group (входит в АФК "Система"), главного эколога Сегежского ЦБК Антона Фадеева. Участники мероприятия обсудили тему вывоза мусора, проанализировали ключевые проблемы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов, озвучили рекомендации по улучшению этих процессов. Представители муниципальных властей обещали учесть их в своей работе.

Администрация Сегежского района поделилась информацией о том, как решается проблема безнадзорных животных в городе. Так, совместно с приютом для бездомных кошек и собак "Верный друг" проводятся их отлов, вакцинация, стерилизация и чипирование. Отмечается большой объем соответствующих задач и недостаточность усилий в рамках одного приюта. В этой связи члены совета указали на необходимость изыскания дополнительных ресурсов для урегулирования вопроса.

В качестве приглашенного эксперта в работе совета принял участие Юрий Лахтиков, президент РАО "Бумпром", Российской Ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. Это некоммерческая организация, стратегическая цель которой заключается в гармонизации интересов отраслевого бизнес-сообщества и власти, общества и науки. Он озвучил сравнительный анализ функционирования ведущих российских ЦБК, высветил "узкие" места отрасли, обозначил пути решения типичных проблем.

В качестве позитивного примера Юрий Лахтиков выделил программу модернизации Сегежского ЦБК.

"Если предприятия отрасли приступят к модернизации, например, как это делает Сегежский ЦБК, целлюлозно-бумажная промышленность в самое ближайшее время сможет стать драйвером развития экономики России. Возобновляемые лесные ресурсы позволяют прогнозировать эффективность таких комбинатов в долгосрочной перспективе", - отметил он.

Главный эколог Сегежского ЦБК Антон Фадеев подробно рассказал о важнейших этапах реализации экологической программы предприятия. Он также представил план создания санитарно-защитной зоны (СЗЗ) вокруг комбината. Согласно проекту, в течение года в Сегеже авторитетная экспертная организация будет производить замеры основных экологических показателей в жилой части города для определения границ СЗЗ. Комбинат намерен регулярно информировать горожан о результатах таких замеров и о дальнейших шагах Сегежского ЦБК по минимизации степени воздействия предприятия на окружающую среду.

Члены совета сошлись во мнении о конструктивном характере состоявшихся дискуссий и постановили провести следующее заседание в августе.

Напомним, совет был создан в декабре 2019 года по инициативе компании Segezha Group. В фокусе внимания совета – защита окружающей среды в Сегеже.