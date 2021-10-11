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Волейболисты из Карелии стали чемпионами Северо-Западного федерального округа

Новости. Спорт
17:20, 11 Октября 2021
фото: © Паблик ВК «Спорт — норма жизни Карелия»

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Волейбольная команду ПетрГУ победила на первенстве СЗФО по волейболу, рассказали в Минспорта Карелии.

Сборная команда ПетрГУ по волейболу под руководством тренера Владимира Дементьева стала победителем отборочного этапа Кубка СВА-СЗФО (Студенческая волейбольная ассоциация), который проходил в Вологде с 7 по 9 октября.

За победу, помимо карельских спортсменов, боролись команды из Архангельска, Вологды, Пскова, Сыктывкара. По итогам стартов наши спортсмены получили путевку на финал соревнований в Москве.

В составе команды выступили: Виталий Крылов (капитан), Роман Погудалов, Владислав Борисевич, Алексей Хмылев, Егор Ревин, Алексей Тарасов, Савелий Писарев, Денис Алексеев, Олесь Погодин и Семен Яскеляйнен.

Ранее спортсмен из Карелии победил в уникальном ультрамарафоне на горе Воттоваара.

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