Волки странного желтого цвета попали в объектив камеры в заповеднике на севере Карелии

По мнению генетиков, желтый цвет шерсти волков связан с мутацией.

В объектив видеоловушки в заповеднике «Костомукшский» попали волки необычного окраса. Их шерсть имеет выраженный желтый оттенок.



«И это не потому, что они захотели быть самыми модными в лесу или решили экстравагантно разбить стереотип про сереньких волчков, которые хватают за бочки непослушных ребят», - говорится в сообщении паблика.



По мнению экспертов-генетиков, такой цвет связан с естественным природным явлением – мутацией. У волков вырабатывается два вида пигментов: черный и желтый.



Серый цвет шерсти складывается именно из них. Пропорцию темных и светлых пигментов контролирует белок агути. Поэтому в природе можно встретить и черных, и желтых волков, и самых распространенных – серых.