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Волки в Карелии ушли от охотников по тонкому льду

Новости. Происшествия
10:26, 20 Января 2021
фото: © Алексей Щукин/ТАСС
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В Лоухском районе открыли охоту на волков, терроризирующих жителей поселка Чупа, сообщили в Минприроды Карелии.

В поселке Чупа Лоухского района волки выходят к населенному пункту. В Минприроды Карелии стали поступать обращения от местных жителей о том, что хищники терроризируют собак, жители поселка попросили помощи у охотинспекторов.

В Минприроды Карелии оперативно отреагировали на поступившие обращения.

Команда охотников под руководством старшего инспектора по Лоухскому району объехала на снегоходе окрестности Чупы и выяснила, что два волка ушли через залив, откуда они и пришли к населенному пункту. Поскольку лёд залива еще слабый и не держит снегоход, преследовать хищников по следу сейчас невозможно. Охотники выложили приваду на берегу залива для привлечения волков и дальнейшей охоты на волков.

В Минприроды Карелии убедительно просят местных жителей соблюдать правила при встрече с дикими животными. В случае появления хищников незамедлительно звонить по телефону оперативного дежурного 8-921-222-05-25.

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