Волки в нацпарке Карелии по старым звериным следам пришли к фотоловушке (ВИДЕО)

Камера в национальном парке «Паанаярви» запечатлела шествие волков.

Два волка, бредущих друг за другом по заснеженному лесу, попали в объектив фотоловушки в национальном парке «Паанаярви» на севере Карелии. Съемки были сделаны на этой неделе, 21 февраля.

«Друзья, обратите внимание, как передвигаются волки по глубокому снегу, по старым звериным следам, след в след», — прокомментировали в парке это видео.

Ранее отдел охраны парка поделился видео невозмутимого лося и осторожного волка, также позировавших для фотоловушки.