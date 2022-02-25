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Волки в нацпарке Карелии по старым звериным следам пришли к фотоловушке (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:07, 27 Февраля 2022
фото: Национальный парк "Паанаярви"

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Камера в национальном парке «Паанаярви» запечатлела шествие волков.

Два волка, бредущих друг за другом по заснеженному лесу, попали в объектив фотоловушки в национальном парке «Паанаярви» на севере Карелии. Съемки были сделаны на этой неделе, 21 февраля.

«Друзья, обратите внимание, как передвигаются волки по глубокому снегу, по старым звериным следам, след в след», — прокомментировали в парке это видео.

Ранее отдел охраны парка поделился видео невозмутимого лося и осторожного волка, также позировавших для фотоловушки.

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