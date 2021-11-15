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Волна внебольничной пневмонии захлестнула Карелию, но не учитывается в ковидной статистке

Новости. Общество
15:42, 16 Ноября 2021
фото: © «Segezha Group»

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Заболеваемость внебольничными пневмониями среди населения Карелии в 2,5 раза превысила средний многонедельный уровень.

Этот показатель учитывается отдельно от роста заболеваемости коронавирусом, которая также сопровождается легочными осложнениями.

Такой вывод следует из данных карельского Управления Роспотребнадхора об эпидемиологической обстановке в республике за период 8 по 14 ноября.

За эти дни в Карелии было зарегистрирован 459 случаев внебольничной пневмонии, что на 32,7% больше, чем неделей ранее. Количество госпитализированных с таким заболеванием составило 355 человек.

Превышение среднего многонедельного уровня заболеваемости зарегистрировано в 14 муниципальных образованиях республики.

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Комментарии

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zanoza
2021-11-16 17:01:03
Всегда так поправляли статистику по ковиду, ставя ковидникам пневмонию, а лечат от ковида, однако. Надо же оправдать ноябрьские "ковикулы" :)
Эно
2021-11-16 16:34:11
так есть только ковид, откуда вы пневмонию нашли?

Один негатив от вас, читать противно
кир
2021-11-16 17:04:32
Эно, так точно.
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