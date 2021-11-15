Волна внебольничной пневмонии захлестнула Карелию, но не учитывается в ковидной статистке

Заболеваемость внебольничными пневмониями среди населения Карелии в 2,5 раза превысила средний многонедельный уровень.

Этот показатель учитывается отдельно от роста заболеваемости коронавирусом, которая также сопровождается легочными осложнениями.

Такой вывод следует из данных карельского Управления Роспотребнадхора об эпидемиологической обстановке в республике за период 8 по 14 ноября.

За эти дни в Карелии было зарегистрирован 459 случаев внебольничной пневмонии, что на 32,7% больше, чем неделей ранее. Количество госпитализированных с таким заболеванием составило 355 человек.

Превышение среднего многонедельного уровня заболеваемости зарегистрировано в 14 муниципальных образованиях республики.