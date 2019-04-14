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Новости. Общество
21:40, 14 Апреля 2019
фото: ИТАР-ТАСС/Максим Шеметов

Волочкова назвала критикующих её людей "ущербными духом"

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Российская балерина Анастасия Волочкова высказалась насчёт всех недоброжелателей, которые критикуют как её саму, так и её точку зрения.

"А когда на меня сыпятся обвинения со стороны ущербных духом людей за преданность России... откровенность и доверчивость мою перед мошенниками, аферистами и альфонсами, мне становится огорчительно", — написала балерина на своей странице в "Инстаграме".

Также Волочкова отметила, что "иметь свободу" и "говорить правду" — это большое достоинство любого человека. Однако "правда" бывает неудобной для многих.

Ранее балерина заявила, что её соотечественники сами виноваты в своей нищете, а всем, кто недоволен жизнью в России, следует покинуть страну. После резонанса в обществе она оправдалась за свои советы и сказала, что её слова были вырваны из контекста, пишет "Лайф"

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