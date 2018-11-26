Волочкова подарила Бари Алибасову на свадьбу необычный подарок

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Балерина решила преподнести паре подарок "со значением".
Волочкова подарила Алибасову настоящего живого петуха бойцовой породы. Она припомнила давний подарок Бари Каримовича и решила ответить ему "симметрично", пишет "Узнай все".
Несколько лет назад Бари подарил Анастасии настоящего молодого козлика. Некоторое время он жил на территории особняка Волочковой, но позже сменил место жительства.
"Несколько лет назад Бари Алибасов подарил мне козлика, которого мы назвали Бари. Он жил в моем доме, потом мы определили его в частный зоопарк конного клуба "Отрада". Недавно Бари женился и я не смогла остаться в стороне и также решила сделать неординарный подарок", – прокомментировала неожиданный жест Волочкова.
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