Волочкова пришла на церемонию вручения в прозрачном платье

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Для выхода в свет артистка решила выбрать наряд, который подчеркивал все достоинства фигуры.
Анастасия Волочкова стала почетной гостьей церемонии вручения наград журнала FB "Люди года".
Чтобы окончательно сразить наповал, Анастасия остановила выбор на абсолютно прозрачной ткани. Поэтому платье не прятало, а, наоборот, демонстрировало нижнее белье балерины.
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