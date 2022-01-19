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Волочкова устроила скандал на борту самолета

Новости. Общество
00:05, 20 Января 2022
фото: © instagram.com/volochkova_art

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«Аэрофлот» прокомментировал скандал с участием балерины Анастасии Волочковой.

Экипаж самолета «Аэрофлота», летевшего из Мале в Москву, устно и письменно предупреждал балерину Анастасию Волочкову о недопустимом поведении на борту, заявили журналистам в среду в авиакомпании. Об этом сообщает ТАСС.

«Во время выполнения рейса SU325 Мале — Москва 18 января экипажем авиакомпании зафиксировано нарушение правил поведения на борту со стороны пассажира Анастасии Волочковой. Пассажир отказывался от использования средств индивидуальной защиты, употреблял пронесенный на борт в ручной клади крепкий спиртной напиток, вел себя деструктивно и мешал отдыху окружающих пассажиров», — говорится в сообщении «Аэрофлота».

В компании отметили, что в ответ на просьбы соблюдать правила авиакомпании Волочкова «использовала ненормативную лексику в адрес бортпроводников и отказывалась выполнять законные требования экипажа и командира воздушного судна». «В соответствии с действующими в авиакомпании процедурами и регламентами работы с деструктивными пассажирами Анастасии Волочковой были вынесены устные и письменное предупреждения», — добавили в пресс-службе перевозчика.

«Нарушения пассажиром правил поведения на борту зафиксированы в установленном порядке, в том числе с применением средств фото- и видеофиксации инцидента, получены показания пассажиров-свидетелей», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Волочкова устроила скандал в самолете, прилетевшем с Мальдив в московский аэропорт Шереметьево, из-за нежелания надевать маску. Полицейские составили в отношении нее протоколы по ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»), так же по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»), теперь Волочковой может грозить до 15 суток ареста и 30 тыс. рублей штрафа. Кроме того, в следственные органы будут направлены материалы по факту оскорбления сотрудников полиции.

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