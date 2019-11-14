Волочкова раскрыла секрет резкого похудения

Артистка рассказала, какие продукты входят в ее рацион, а также поделилась рецептом напитка для снижения веса.

Многие поклонники засыпали блондинку вопросами, как ей удалось так заметно похудеть. Звезда говорила, что почти ничего не ест, но сегодня она подробно рассказала о своем рационе, пишет Cosmopolitan.

"В моем рационе только салатные листья, отварные или сырые домашние яйца, курица отварная и овощные супы. Главное, я ем очень мало или почти ничего. Иногда просто два вареных яйца в день", – рассказала в Instagram артистка.

Волочкова также поделилась рецептом напитка для похудения. Для него понадобятся кипяток, побольше имбиря, лимон и пол-ложки меда.

Анастасия добавила, что при любой диете важна хотя бы минимальная физическая нагрузка: гимнастика, танцы или плавание.

"Совершенная форма – это работа над собой, стимул и отсутствие лени. Сила воли, любовь, безусловно! И уважение к собственному телу", – подчеркнула Волочкова.