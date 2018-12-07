Волочкова рассказала, что выходит замуж

Будущим мужем Волочковой станет Николай Басков. Об этом балерина рассказала в Instagram.

Балерина Анастасия Волочкова на своей страничке в социальной сети Instagram разместила пост, в котором заявила, что у них скоро намечается свадьба с певцом Николаем Басковым.

Кто-то принял эту информацию танцовщицы за шутку, однако нашлись и те, кто посчитал, что торжество действительно намечается. Волочкова подлила масло в огонь. Она заявила, что Басков подарил ей серьги, а сама свадьба будет роскошной и незабываемой.

Но музыкант заявил, что торжество у него обязательно будет, но не с балериной, пишет Teleprogramma.