Волочкова рассказала, что выходит замуж

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Будущим мужем Волочковой станет Николай Басков. Об этом балерина рассказала в Instagram.
Балерина Анастасия Волочкова на своей страничке в социальной сети Instagram разместила пост, в котором заявила, что у них скоро намечается свадьба с певцом Николаем Басковым.
Кто-то принял эту информацию танцовщицы за шутку, однако нашлись и те, кто посчитал, что торжество действительно намечается. Волочкова подлила масло в огонь. Она заявила, что Басков подарил ей серьги, а сама свадьба будет роскошной и незабываемой.
Но музыкант заявил, что торжество у него обязательно будет, но не с балериной, пишет Teleprogramma.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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