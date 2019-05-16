Волочкова с травмой попала в больницу на Мальдивах

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Известная балерина во время отдыха на Мальдивах попала в больницу с травмой, о происхождении которой не говорит.
Анастасия Волочкова, решив побаловать себя очередным отдыхом вблизи индоокеанских вод, не ожидала, что закончится он в больнице. Она выкладывала фото с пляжей и не только, радуя своих поклонников несколько дней, но внезапно отдых омрачился попаданием в больницу, пишет "Узнай все".
Балерина повредила ногу, однако о том, как именно, рассказывать не спешит. В своем инстаграме звезда выложила фотографию, сделанную в больнице. На снимке рядом с примой стоит женщина-врач в белом халате. Комментарий Анастасии к фотографии рассказывает о том, что в течение нескольких дней она терпела дикую боль, и в итоге, поддавшись на уговоры, поехала в больницу. Кроме этого, балерина выложила снимки кровоточащих ступней.
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Ну без приключений моя жизнь невозможна!🤣 Слава Богу, на нашем острове @kudafushimaldives прекрасный доктор спасительница @shiny_bear 🌺 🙏🏻 Честно, я терпела дикую боль несколько дней . Я же сильная. Но добрая Ева настоятельно заставила меня пойти к доктору.🙈 Это было страшно, если честно. Но Бог меня бережет.🙏🏻 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #весна #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #отдых #maldives
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