Волочкова с травмой попала в больницу на Мальдивах

Известная балерина во время отдыха на Мальдивах попала в больницу с травмой, о происхождении которой не говорит.

Анастасия Волочкова, решив побаловать себя очередным отдыхом вблизи индоокеанских вод, не ожидала, что закончится он в больнице. Она выкладывала фото с пляжей и не только, радуя своих поклонников несколько дней, но внезапно отдых омрачился попаданием в больницу, пишет "Узнай все".

Балерина повредила ногу, однако о том, как именно, рассказывать не спешит. В своем инстаграме звезда выложила фотографию, сделанную в больнице. На снимке рядом с примой стоит женщина-врач в белом халате. Комментарий Анастасии к фотографии рассказывает о том, что в течение нескольких дней она терпела дикую боль, и в итоге, поддавшись на уговоры, поехала в больницу. Кроме этого, балерина выложила снимки кровоточащих ступней.