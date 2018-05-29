ФОТО: Волочкова устроила 12-летней дочке ужин с кальяном

Поклонники не устают поражаться методам воспитания эпатажной балерины.

Анастасия Волочкова показала на своей странице в Instagram, как проводит вечера с дочерью-подростком. Она опубликовала фотографию, на которой сама экс-прима Большого театра и ее двенадцатилетняя дочка Ариша сидят во дворе их собственного дома — у костерка, в теплой одежде. Фанатов ужаснула сервировка стола — мало того, что из еды у мамы и дочери был, кажется, только шпинат, так еще и Волочкова принесла на ужин кальян, пишет uznayvse.

Подросшая Ариша, по мнению поклонников балерины, должна расти в более здоровой обстановке, а не той, что предлагает ее скандально знаменитая мама.

В комментариях к посту Волочковой ей написали, что ничего хорошего из таких "романтических ужинов" с юной девочкой не выйдет. По мнению части аудитории, никакой романтики с участием детей устраивать не надо.

Кроме того, пользователи задались вопросом: дает ли 12-летней девочке Волочкова курить кальян? По всей вероятности, она этого не делала, однако комментаторов это не остановило.

"Шпинат, коньяк, шуба, водяра под столом – традиционный набор Насти", - пишут комментаторы.