Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 29 Мая 2018

ФОТО: Волочкова устроила 12-летней дочке ужин с кальяном

По теме

В России резко выросли цены на бензин
29.05.18 22:00
ФОТО: Поп-звезда снялась абсолютно голой в честь юбилея
29.05.18 21:30
Россияне получили безвизовый въезд во все страны Центральной Америки
29.05.18 21:05
Все новости
Загрузка...

Поклонники не устают поражаться методам воспитания эпатажной балерины.

Анастасия Волочкова показала на своей странице в Instagram, как проводит вечера с дочерью-подростком. Она опубликовала фотографию, на которой сама экс-прима Большого театра и ее двенадцатилетняя дочка Ариша сидят во дворе их собственного дома — у костерка, в теплой одежде. Фанатов ужаснула сервировка стола — мало того, что из еды у мамы и дочери был, кажется, только шпинат, так еще и Волочкова принесла на ужин кальян, пишет uznayvse.

Подросшая Ариша, по мнению поклонников балерины, должна расти в более здоровой обстановке, а не той, что предлагает ее скандально знаменитая мама.

В комментариях к посту Волочковой ей написали, что ничего хорошего из таких "романтических ужинов" с юной девочкой не выйдет. По мнению части аудитории, никакой романтики с участием детей устраивать не надо.

Кроме того, пользователи задались вопросом: дает ли 12-летней девочке Волочкова курить кальян? По всей вероятности, она этого не делала, однако комментаторов это не остановило.

"Шпинат, коньяк, шуба, водяра под столом – традиционный набор Насти", - пишут комментаторы.

По теме

В России резко выросли цены на бензин
29.05.18 22:00
ФОТО: Поп-звезда снялась абсолютно голой в честь юбилея
29.05.18 21:30
Россияне получили безвизовый въезд во все страны Центральной Америки
29.05.18 21:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.05.2018, 09:58
ФОТО: Автомобиль упал в Онего с набережной Петрозаводска
25.05.2018, 11:42
В Петрозаводске мужчина бежал по улице, упал и умер
22.05.2018, 13:04
Правительственный уровень
28.05.2018, 11:44
В ГИБДД рассказали, как автомобиль упал в Онего с набережной Петрозаводска
23.05.2018, 09:19
В Карелии змеи приползли в город
25.05.2018, 10:54
ВИДЕО: У Дворца творчества в Петрозаводске женщина сбила ребенка и уехала

Аналитика

Сегодня 12:28
Обществоведение
К делу подключились консультанты
К проблеме сноса пристройки "Невский пассаж" члены нового консультационного совета при главе Петрозаводска подошли "не с конца, а с начала".
Повышение пенсионного возраста обернется социальной катастрофой 2
28.05.2018 14:25
Карелии в лидерах нет 6
25.05.2018 13:31
Карельские единороссы прокомментировали итоги партийной конференции "Направление 2026" 7
24.05.2018 10:20
"Грызуны переносят заболевания, деревья увеличивают уровень кислорода" 12
23.05.2018 13:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:00
Личное мнение
Просто плюнь!
Журналист и блогер Наталья Ермолина – о старости, мешках и морщинах.
"Настоящий футбол – это игра без мяча" 3
28.05.2018 10:27
"Это было круто!" 5
21.05.2018 12:37
Как до вас достучаться? 14
21.05.2018 11:18
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошла "Ночь музеев"
21.05.2018 09:49
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»