Волочкова выложила новое фото с отдыха на Мальдивах

После того как несколько лет назад она впервые опубликовала порцию довольно откровенных пляжных снимков, она решила, что это прекрасный повод для создания традиции.

Балерина показала традиционное новогоднее фото. У бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой есть традиция – после наступления Нового года она на несколько дней улетает в теплые края.

Любимый курорт Волочковой находится на Мальдивских островах. Она ездит туда – одна или с дочерью – уже несколько лет подряд, пишет "Узнай.все".



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На этот раз Волочкова не взяла с собой дочку – Ариадна отправилась в Санкт-Петербург к бабушке. В наступившем 2019 году Анастасия, как и обещала, улетела на Мальдивы и уже успела показать первое фото на шпагате – разумеется, в бикини.



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Подписчики ее инстаграм-аккаунта отметили, что Волочкова – барышня экономная, и новых купальников в этом году не покупала.