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Новости. Общество
21:40, 04 Января 2019
фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Волочкова выложила новое фото с отдыха на Мальдивах

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После того как несколько лет назад она впервые опубликовала порцию довольно откровенных пляжных снимков, она решила, что это прекрасный повод для создания традиции.

Балерина показала традиционное новогоднее фото. У бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой есть традиция – после наступления Нового года она на несколько дней улетает в теплые края.

Любимый курорт Волочковой находится на Мальдивских островах. Она ездит туда – одна или с дочерью – уже несколько лет подряд, пишет "Узнай.все".


Instagram

На этот раз Волочкова не взяла с собой дочку – Ариадна отправилась в Санкт-Петербург к бабушке. В наступившем 2019 году Анастасия, как и обещала, улетела на Мальдивы и уже успела показать первое фото на шпагате – разумеется, в бикини.


Instagram

Подписчики ее инстаграм-аккаунта отметили, что Волочкова – барышня экономная, и новых купальников в этом году не покупала.

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