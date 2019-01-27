Волочкова выложила серию обнаженных снимков из бани в окружении мужчин

Балерина продемонстрировала очередной шпагат, а также поделилась голыми фото из бани.

На этот раз пара отправилась в банный комплекс в Вороново: Анастасия осталась в восторге от этого места. Она щедро поделилась в Instagram серией снимков, на которых изображена в парилке, ледяной купели и просто на улице на заснеженной скамейке, пишет Cosmopolitan.



Instagram

Анастасия комментирует фотографии,рассказывая о своих восторгах от бании ледяной купели.



Instagram

"Вы знаете, я парюсь очень жестко, потому что с 13-ти лет и баня и ледяная купель стали главным восстановлением моих сил и энергии. В банях по всей России меня называют "гроза банщиков". Сегодня в Вороново я приехала не зря. Два Ивана не только владеют искусством парения, но и делают спортивный массаж, поскольку спортсмены сами", – подписала балерина фото, на котором запечатлена в компании двух банщиков.



Instagram