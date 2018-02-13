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Новости. Криминал
11:56, 13 Февраля 2018

Вологодские полицейские задержали в Карелии похитителей оборудования на 1,5 млн рублей

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В Вологодской области полицейские раскрыли кражу дорогостоящего оборудования с лесозаготовительной техники, сообщает пресс-служба МВД региона.

Ранее в дежурную часть по Вытегорскому району поступило сообщение о том, что в Оштинском лесничестве недалеко от границы Вологодской и Ленинградской областей с лесозаготовительной техники похищено электронное оборудование. Ущерб составил порядка 1,5 миллионов рублей.

При изучении места происшествия полицейские установили, что с техники похищено компьютерное оборудование и джойстики необходимые для управления машиной и манипулятором, а также радиостанция.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастны жители республики Карелия 42, 35, 19 лет. Подозреваемые были задержаны вытегорскими оперативниками в  Петрозаводске, у одного из мужчин была обнаружена похищенная радиостанция.

Как пояснил один из задержанных ранее он работал на подобной технике, поэтому знал, что оборудование дорогостоящее. Приехав в Вологодскую область, мужчины какое-то время наблюдали за делянкой, выяснив режим работы бригад. В один из вечеров они похитили оборудование, которое в дальнейшем, по их словам, продали за 200 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено суд.

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Комментарии

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Кузьма
2018-02-13 15:47:19
Раньше в Карелии трактора трелёвочники воровали загорелые с известных республик,номера перебивали и продавали другим....
теперь техника ещё круче, надо быть осторожней....
кир
2018-02-13 12:25:20
Стандартная процедура: были ликвидированы в ходе задержания. Так должно быть. Деньги целее будут.
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