Волонтеров, помогающих жителям Карелии на самоизоляции, хотят тестировать на коронавирус

Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец считает, что волонтерам необходима социальная поддержка, сообщили в Заксобрании Карелии.

"Волонтеры – это добровольцы, и речь не идет о заработной плате, но они должны чувствовать, что общество им благодарно и помогает им в их работе", – сказал Алексей Хейфец.

По словам парламентария, депутатами Законодательного Собрания и представителями штаба волонтерского движения на данный момент обсуждаются два направления помощи добровольцам. Первое – это проведение тестирования волонтёров на коронавирусную инфекцию. По мнению Алексея Хейфеца, это важно для того, чтобы сами волонтеры не стали источником распространения заболевания.

"Сегодня мы начнем переговоры с поликлиниками, нам необходимо разделить волонтеров на группы по разным медицинским учреждениям для сдачи этого анализа бесплатно", – отметил Алексей Хейфец.

Второе направление, по которому парламентарии совместно со штабом волонтерского движения прорабатывают меры поддержки, – получение полиса добровольного медицинского страхования, по которому в случае необходимости была бы оказана медицинская помощь в расширенном объеме.

В Карелии более 100 волонтеров помогают находящимся в самоизоляции жителям республики с доставкой продуктов питания или медикаментов.



Обратиться за помощью в волонтерский центр можно по телефонам: в рабочее время, с 8.00 до 20.00: (8-814-2) 767-454; нерабочее время, после 20.00: 8-921-468-00-03, 8-911-402-10-60.