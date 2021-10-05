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Волонтёры «Чистой Арктики» проведут очистку территории у Беломорских петроглифов в Карелии

Новости. Общество
12:38, 05 Октября 2021
фото: © Игорь Георгиевский / culture.ru

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В Беломорске стартует экспедиция волонтёров «Чистой Арктики» — сегодня группа проходит обучение и инструктаж, а завтра приступит к выполнению задачи по очистке территории.

Ребятам предстоит очистить экотропу, ведущую к петроглифам, убрать валежник на территории памятника, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ещё одна точка на экспедиционной карте – посёлок Летнереченский. Там команда совместно с местными жителями ликвидирует многолетнюю свалку.

На месте традиционно будут работать волонтёры из разных регионов страны, в том числе подавшие заявку на сайте чистая-арктика.рф. На этот раз в команде есть и девушки. Экспедиция продлится неделю и завершится 12 октября. Примерно в это же время новая команда вылетит на очередные работы в Мурманскую область, которая ранее уже отметилась серией субботников в поддержку проекта.

Напомним, накануне, четвёртого октября, завершилась экспедиция в республику Коми. Там с двух локаций за неделю удалось вывезти порядка 230 тонн отходов. Продолжается и миссия команды «Чистый север – чистая страна» в поддержку «Чистой Арктики» на острове Южный архипелага Новая Земля, где добровольцы находятся уже более месяца.

Проект «Чистая Арктика» стартовал в конце июля. Тогда на заседании Общественной палаты РФ обсудили инициативу по очистке Арктики капитана ледокола «50 лет Победы» Дмитрия Лобусова и капитана ледокола, Героя Труда Российской Федерации Геннадия Антохина. Там же Всероссийская общественная организация «Зелёный патруль» предложила создать специальный фонд, сопредседателем которого стал глава Минприроды России Александр Козлов. «Чистую Арктику» поддержали Росприроднадзор, «Молодёжка ОНФ», Всероссийский студенческий корпус спасателей, Ассоциация операторов отрасли обращения с отходами «Чистая страна», ГМК «Норильский никель», ОАО «РЖД», компания «Орион» и др.

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