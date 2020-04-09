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Волонтеры готовят видеопоздравления с Днем рождения для одиноких пенсионеров

Новости. Культура
17:40, 09 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
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Добровольческий проект #Мывместе2020 объединяет волонтеров всех регионов страны, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Неравнодушных граждан просят поддержать пожилых людей, находящихся в самоизоляции, и подготовить для них видеопоздравления с Днем рождения.

Ролики можно наполнить любым творческим содержанием: песней, стихотворением, рисунками или просто добрыми словами.

Самые интересные и трогательные видео лягут в основу ролика, сделанного по итогам акции.

Присоединиться к добровольческому движению и пополнить копилку поздравлений можно на сайте проекта.

Ранее сообщалось, что волонтеры помогают жителям Карелии пережить режим самоизоляции.

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