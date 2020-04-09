Волонтеры готовят видеопоздравления с Днем рождения для одиноких пенсионеров

Добровольческий проект #Мывместе2020 объединяет волонтеров всех регионов страны, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Неравнодушных граждан просят поддержать пожилых людей, находящихся в самоизоляции, и подготовить для них видеопоздравления с Днем рождения.



Ролики можно наполнить любым творческим содержанием: песней, стихотворением, рисунками или просто добрыми словами.



Самые интересные и трогательные видео лягут в основу ролика, сделанного по итогам акции.



Присоединиться к добровольческому движению и пополнить копилку поздравлений можно на сайте проекта.

Ранее сообщалось, что волонтеры помогают жителям Карелии пережить режим самоизоляции.