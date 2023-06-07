Волонтеры из Карелии помогут убрать Соловки

На Соловецком архипелаге началась первая экологическая волонтерская смена, сообщили в правительстве Карелии.

На Соловки прибыли участники первой волонтерской смены, организованной фондом по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Добровольцы проведут на острове 10 дней.



Волонтеров набирали в течение двух месяцев в карельской региональной молодежной организации «Центр развития добровольчества». В результате в команду вошли 10 участников из Петрозаводска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Саратова и Москвы. Большинство из них имеют опыт волонтерской работы.

Совместно с Соловецким музеем-заповедником подготовлена «программа добрых дел». Добровольцы будут работать на территории поселка, в ботаническом саду, очищать каналы. В свободное время для волонтеров организуют экскурсии, творческие встречи и спортивные мероприятия.

Кроме того, активисты убирают побережье Белого моря. Самый частый мусор на острове – пластик и стеклянные бутылки. За несколько часов добровольцы собрали 13 мешков мусора.

Также волонтеры убрали несанкционированную свалку в Школьной губе. Здесь скопилось огромное количество бытовых отходов. Более 70 мешков мусора извлекли из оврага.

На третий день работы волонтерской смены участники направились в Ботанический сад. Под руководством начальника отдела природы Ботанического сада Веры Федоровской волонтеры приступили к работе: распилили и погрузили для перевозки ранее поваленные деревья, убрали крупные поломанные ветви и скошенную траву.