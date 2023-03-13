Волонтеры просят помощи в поиске молодого жителя Петрозаводска

Активисты объявили поиск петрозаводчанина Аркадия Леонидовича С.
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Карелии просит помочь найти молодого мужчину, который пропал 13 марта.
Без вести 24-летний житель Петрозаводска пропал Аркадий Леонидович С. (1998 года рождения).
Рост мужчины 180 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.
Был одет в темно-синюю куртку, такие же джинсы, черные ботинки и черную шапку. Носит бороду и усы.
Связь и вся информация по номерам телефонов: 8 921-015-51-95, 8 981-401-26-73.
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