Волонтеры просят помощи в поиске молодого жителя Петрозаводска

Активисты объявили поиск петрозаводчанина Аркадия Леонидовича С.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Карелии просит помочь найти молодого мужчину, который пропал 13 марта.



Без вести 24-летний житель Петрозаводска пропал Аркадий Леонидович С. (1998 года рождения).



Рост мужчины 180 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.



Был одет в темно-синюю куртку, такие же джинсы, черные ботинки и черную шапку. Носит бороду и усы.



Связь и вся информация по номерам телефонов: 8 921-015-51-95, 8 981-401-26-73.