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Новости. Общество
18:20, 03 Июля 2019
фото: @ Добровольцы России

Волонтеры со всей страны пройдут обучающие стажировки в Карелии

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В обучающих стажировках для лидеров добровольческого движения примут участие 120 человек со всей страны.

В Карелии стажерам представят экологические добровольческие организации, продвигающие идеи Zero Waste, пишет издание "РИА Новости". 

В Ханты-Мансийском автономном округе для участников организуют мастер-классы по парадайвингу и познакомят с деятельностью волонтеров в сфере адаптивного спорта. В рамках мероприятий в Ярославской области волонтеры познакомятся с методами социальной адаптации людей с помощью собак.

В Камчатском крае участникам презентуют национальные виды спорта и поделятся опытом в области спортивного добровольчества, а также познакомят с методикой вовлечения волонтеров в краеведческую деятельность и проведут экскурсии на вулканы и горячие источники.

Итоги и результаты внедрения лучших практик на территории субъектов РФ будут опубликованы в методическом сборнике по итогам реализации за 2019 год.

Направление стажировок участники могут выбрать самостоятельно. Регистрация начнется в июле на сайте добровольцыроссии.рф, после чего всем кандидатам предстоит пройти онлайн-собеседование. Продолжительность стажировок составит от пяти до семи дней. Принять участие могут лидеры НКО, ресурсных центров и представители профильных органов власти в возрасте от 18 лет, которые войдут в состав делегаций численностью 15 человек.

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