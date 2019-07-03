Волонтеры со всей страны пройдут обучающие стажировки в Карелии

В обучающих стажировках для лидеров добровольческого движения примут участие 120 человек со всей страны.

В Карелии стажерам представят экологические добровольческие организации, продвигающие идеи Zero Waste, пишет издание "РИА Новости".



В Ханты-Мансийском автономном округе для участников организуют мастер-классы по парадайвингу и познакомят с деятельностью волонтеров в сфере адаптивного спорта. В рамках мероприятий в Ярославской области волонтеры познакомятся с методами социальной адаптации людей с помощью собак.



В Камчатском крае участникам презентуют национальные виды спорта и поделятся опытом в области спортивного добровольчества, а также познакомят с методикой вовлечения волонтеров в краеведческую деятельность и проведут экскурсии на вулканы и горячие источники.



Итоги и результаты внедрения лучших практик на территории субъектов РФ будут опубликованы в методическом сборнике по итогам реализации за 2019 год.



Направление стажировок участники могут выбрать самостоятельно. Регистрация начнется в июле на сайте добровольцыроссии.рф, после чего всем кандидатам предстоит пройти онлайн-собеседование. Продолжительность стажировок составит от пяти до семи дней. Принять участие могут лидеры НКО, ресурсных центров и представители профильных органов власти в возрасте от 18 лет, которые войдут в состав делегаций численностью 15 человек.