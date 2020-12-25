Волонтеры в Петрозаводске просят помочь создать бездомным "мандариновое настроение"

Центр "Попечение" в Петрозаводске запустил в помощь бездомным акцию "Мандариновое настроение".

В паблике социального центра "Попечение" опубликовано приглашение принять участие в акции "Мандариновое настроение".

"Каждое воскресенье мы кормим горячими обедами бездомных, - написали организаторы. - Давайте порадуем их праздничным обедом и подарим подарки, фрукты, сладости. Ведь у них тоже должен быть праздник!"

Что можно подарить людям, которые волею судьбы оказались на улице и выживают в зимнее время года? Конечно, тепло!

С сегодняшнего дня и до 9 января, ежедневно с 10 до 13.00, принимаются подарки для бездомных мужчин ( в основном) и женщин.

Тёплые носки

Рукавицы

Шапки

Шарфы

Трусы(х.б.)

Супы или пюре быстрого приготовления

Чай в пакетиках

Сладости к чаю

Волонтеры отмечают, что непосредственно перед акцией 8 и 9 января с 10 до 13.00 и 10 января- строго до 12.30 можно принести мандарины или другие фрукты и сладости к горячему чаю.

Адрес приема: Вольная, 1.

Обязательно подпишите пакетик - "Мандариновое настроение".

"Давайте подарим надежду тем, кто её совсем потерял!" - призывают организаторы акции.