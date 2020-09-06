Волонтеры впервые накормили бездомных в Петрозаводске после долгого перерыва из-за коронавируса

Волонтеры были в масках и перчатках, а бездомные стояли в очереди, соблюдая дистанцию.

Как сообщили в центре "Попечение", в минувшее воскресенье, 6 сентября, сегодня прошло первое кормление бездомных после большого перерыва.

В паблике отметили, что волонтеры были в масках и перчатках, а бездомные стояли в очереди, соблюдая дистанцию, как положено.

"Если вы хотите помочь в кормлении бездомных, можно принести одноразовую посуду, чай, сахар, сладости в центр «попечение» на улицу Вольная, 1-а с 10.00 до 14.00 в любой день", - обратились организаторы ко всем неравнодушным людям.