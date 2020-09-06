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Волонтеры впервые накормили бездомных в Петрозаводске после долгого перерыва из-за коронавируса

Новости. Общество
07:15, 07 Сентября 2020
фото: центр "Попечение"
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Волонтеры были в масках и перчатках, а бездомные стояли в очереди, соблюдая дистанцию.

Как сообщили в центре "Попечение", в минувшее воскресенье, 6 сентября, сегодня прошло первое кормление бездомных после большого перерыва.

В паблике отметили, что волонтеры были в масках и перчатках, а бездомные стояли в очереди, соблюдая дистанцию, как положено.

"Если вы хотите помочь в кормлении бездомных, можно принести одноразовую посуду, чай, сахар, сладости в центр «попечение» на улицу Вольная, 1-а с 10.00 до 14.00 в любой день", - обратились организаторы ко всем неравнодушным людям.

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Комментарии

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Театральный критик
2020-09-07 08:21:56
Либерастная шелупонь постоянно кормит голубей у Молекулы и трясет плакатиками. Бездомных не кормит.
Off
2020-09-07 08:55:43
Театральный критик, социопат а ты что в сторонке ? Иди покушай .
Думающий
2020-09-07 08:09:15
Страшно звучит фраза: "накормили бездомных"....
В то время как по телеку мы в каждый час видим "народное достояние" в рекламе, но ,видимо, не для всех....
Гость
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