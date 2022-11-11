Вооруженная охрана нужна правительственным зданиям в Карелии

Управление делами правительства Республики Карелия объявило аукцион на заключение контракта по охране зданий различного назначения.

Согласно аукционной документации, охрана требуется для 13 зданий на улицах Энгельса, Ленина, Свердлова, Андропова, Ленинградской и пр. А. Невского. Большая часть из них — административные. Кроме того, в списке есть правительственные гаражи и загородный коттедж «Урхо».

Как и в предыдущие годы, по условиям контракта, частная охранная фирма должна обеспечить постоянный контроль за этим объектами и выезд в случае необходимости вооруженной мобильной группы.

Начальная цена контракта — 13,5 млн рублей.