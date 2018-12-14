"Вопрос об объединении Петрозаводска и Прионежья должен решаться только на референдуме"

Глава Прионежского района Вадим Сухарев прокомментировал инициативу о возможном объединении Петрозаводска с Прионежьем.

Глава Прионежского района Вадим Сухарев стал гостем рубрики "Кофе со сливками". На вопрос о возможном административном объединении Петрозаводска с Прионежье ради экономии средств на управление, он ответил:

- Меня удивляет, что это обсуждают люди, которые не знают специфику Прионежского района. Здесь нужно понимать, что Прионежский район очень неоднороден. Нельзя сравнивать его с другими. Первое, - у нас нет районного центра. У нас районный центр – в Петрозаводске, то есть, в другом муниципальном образовании. Второе, - район географически разделен на две части - северную и южную, которые находятся далеко друг от друга и по многим параметрам отличаются. Третье, - район очень протяженный, расстояния между населенными пунктами достигают ста и более километров. Прионежье – это очень разные поселки, очень разные дороги, жилой фонд и т.д. Это большой разброс населенных пунктов и большая протяженность территории. Как это все объединять с Петрозаводском? Я лично – не представляю. Я не могу себе представить, например, Пай в составе Петрозаводского городского округа. Как это вообще? От деревни Половина, где въезд в район с севера, и до Рыбреки на границе с Ленобластью – около двухсот километров. Как их присоединить к Петрозаводску? Мое мнение, - это просто нереально сделать.

За год я объездил весь район, был практически во всех поселках, выяснял мнение людей, и могу сказать со всей уверенностью, что большинство по этому вопросу настроено отрицательно. Люди говорят: "Нет!". Прионежцы не хотят. Мы не в городе, - говорят они. И я же был депутатом Петросовета и могу сказать, что петрозаводчане тоже вряд ли захотят.

Я считаю, что если вопрос об объединении встанет, то решать его нужно только на референдуме. Причем с участием как прионежцев, так и петрозаводчан".

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