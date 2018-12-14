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Новости. Общество
12:57, 14 Декабря 2018
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

"Вопрос об объединении Петрозаводска и Прионежья должен решаться только на референдуме"

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Глава Прионежского района Вадим Сухарев прокомментировал инициативу о возможном объединении Петрозаводска с Прионежьем.

Глава Прионежского района Вадим Сухарев стал гостем рубрики "Кофе со сливками". На вопрос о возможном административном объединении Петрозаводска с Прионежье ради экономии средств на управление, он ответил:

-  Меня удивляет, что это обсуждают люди, которые не знают специфику  Прионежского района. Здесь нужно понимать, что Прионежский район очень неоднороден. Нельзя сравнивать его с другими. Первое, - у нас нет районного центра. У нас районный центр – в Петрозаводске, то есть, в другом муниципальном образовании.  Второе, - район географически разделен на две части - северную и южную, которые находятся далеко друг от друга и по многим параметрам отличаются. Третье, - район очень протяженный, расстояния между населенными пунктами достигают ста и более километров. Прионежье – это очень разные поселки, очень разные дороги, жилой фонд и т.д. Это большой разброс населенных пунктов и большая протяженность территории. Как это все объединять с Петрозаводском? Я лично – не представляю. Я не могу себе представить, например, Пай в составе Петрозаводского городского округа. Как это вообще?  От деревни Половина, где въезд в район с севера, и до Рыбреки на границе с Ленобластью – около двухсот километров. Как их присоединить к Петрозаводску? Мое мнение, - это просто нереально сделать.

За год я объездил весь район, был практически во всех поселках, выяснял мнение людей, и могу сказать со всей уверенностью, что большинство по этому вопросу настроено отрицательно. Люди говорят: "Нет!". Прионежцы не хотят. Мы не в городе, - говорят они. И я же был депутатом Петросовета и могу сказать, что петрозаводчане тоже вряд ли захотят.

Я считаю, что если вопрос об объединении встанет, то решать его нужно только на референдуме. Причем с участием как прионежцев, так и петрозаводчан".

Полную версию интервью читайте здесь.

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Комментарии

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Os
2018-12-14 13:40:01
Ну это же не будет часть Петрозаводска, просто район и город под управлением одной структуры, был Петрозаводский район когда-то, например.
holden321
2018-12-14 13:20:56
"Прионежцы не хотят". А какая разница людям какое название носит их район? Почему не хотят-то? Для большинства людей это просто строчка в документах, а многие вообще никогда об этом даже не задумывались. Да еще и референдум. Тем более петрозаводчанам это абсолютно без разницы. Товарищ либо живет в вымышленном мире либо о себе беспокоится.
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