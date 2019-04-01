Вопросы о выплате пенсии можно задать специалистам 2 апреля

Новости по теме
Загрузка...
Горячая линия по вопросам выплаты пенсий пройдет 2 апреля, сообщили в Отделении Пенсионного фонда Карелии.
Во вторник, 2 апреля, в Отделении Пенсионного фонда России по Республике Карелия состоится "горячая линия" по вопросам организации выплаты пенсий.
На вопросы жителей республики ответит начальник Центра по выплате пенсий и обработке информации ПФР в Республике Карелия Мария Олеговна Юрьян.
Звоните 2 апреля с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
26.03.2019, 19:40
31.03.2019, 20:40
31.03.2019, 12:58
28.03.2019, 20:20
29.03.2019, 21:30
26.03.2019, 09:21
Аналитика
Сегодня 09:27
Политкухня
Жители северных районов Карелии рассказали о многочисленных проблемах, с которыми они столкнулись.
29.03.2019 11:41
28.03.2019 14:24
28.03.2019 10:30
28.03.2019 09:36
Чтиво
Сегодня 13:46
Без политики
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
29.03.2019 10:00
28.03.2019 15:19
28.03.2019 12:33
Медиа
29.03.2019 16:21
Опрос
Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?
Комментарии