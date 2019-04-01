Вопросы о выплате пенсии можно задать специалистам 2 апреля

Горячая линия по вопросам выплаты пенсий пройдет 2 апреля, сообщили в Отделении Пенсионного фонда Карелии.

Во вторник, 2 апреля, в Отделении Пенсионного фонда России по Республике Карелия состоится "горячая линия" по вопросам организации выплаты пенсий.

На вопросы жителей республики ответит начальник Центра по выплате пенсий и обработке информации ПФР в Республике Карелия Мария Олеговна Юрьян.

Звоните 2 апреля с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.