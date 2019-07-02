Вор из Петрозаводска оставил "сюрприз" на месте преступления

Мужчина проник в чужую квартиру через окно с целью ограбления и оставил там свои кроссовки, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района обратился житель районного центра с сообщением о происшествии. Вернувшись домой, он обнаружил в квартире чужую пару спортивной обуви. А кроссовки хозяина жилья, а также пневматический пистолет и 3 тысячи рублей исчезли.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что проникновение произошло через окно. В дальнейшем был установлен подозреваемый – 30-летний житель Карелии.

Как выяснили оперативники, гражданин приехал погостить в поселке. После общения он приметил дом, в котором на первом этаже окно было неплотно прикрыто. Мужчина проник внутрь, заметил новые кроссовки, переобулся, а затем, похитив другие ценные вещи, он скрылся.

В дальнейшем деньги он потратил, пистолет спрятал в одном из подвалов Петрозаводска, а чужую обувь с удовольствием носил, – в ней он и предстал перед лицом правоохранителей.

Возбуждено уголовное дело.



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