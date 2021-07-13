Реклама
Прислать новость
Глава Карелии: «У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 9
13.07.2021 15:13
Глава Минстроя Карелии, рассказал где построят дома для переселенцев из аварийного фонда 2
13.07.2021 15:32
В Карелии введена обязательная аккредитация всех медицинских работников 12
13.07.2021 12:11
Жить и работать на малой родине
13.07.2021 12:15

Вор с товаром под одеждой не смог скрыться от росгвардейцев в Петрозаводске

Новости. Происшествия
09:34, 14 Июля 2021
фото: © Станислав Красильников/ТАСС, архив

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя в столице Карелии: он спрятал товар под одежду и пронес его мимо кассы.

Вечером 13 июля в Петрозаводске была зафиксирована попытка хищения товара, передает Росгвардия.

Вызов о сработке тревожной кнопки поступил из городского гипермаркета. На место прибыла группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии выяснили, что неизвестный гражданин пронес мимо кассы товар, предварительно спрятав его под верхнюю одежду.

Нарушителя, 52-летнего местного жителя, задержали и передали полиции для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в Карелии психиатр-нарколог вызвал к буйному пациенту бойцов Росгвардии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2021-07-14 10:15:21
Всегда царапает слух! "Российская гвардия" как минимум должна защищать национальные интересы страны, а не воришек по магазинам ловить. Нельзя ли поскромнее назвать эту службу?
кир
2021-07-14 11:27:58
Горожанин, а национальная библиотека или театр лучше? Одного поля ягоды.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации

Аналитика

13.07.2021 12:15
Обществоведение
Жить и работать на малой родине
В советские времена в районах Карелии была активная социальная жизнь и работа, а сейчас людям неуютно на «угасающей» родине.   
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 16
13.07.2021 09:40
«Никто их никуда не сливал» 10
07.07.2021 16:55
Время Сенькина и Сепсякова 9
07.07.2021 13:55
Российские дачники оживили трафик на границе с Финляндией 1
06.07.2021 13:47
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2021 15:05
Личное мнение
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 2
Почему власть не желает разговаривать с гражданами и научным сообществом?
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
Новые технологии в лечении катаракты
06.07.2021 11:30
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»