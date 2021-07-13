Вор с товаром под одеждой не смог скрыться от росгвардейцев в Петрозаводске

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя в столице Карелии: он спрятал товар под одежду и пронес его мимо кассы.

Вечером 13 июля в Петрозаводске была зафиксирована попытка хищения товара, передает Росгвардия.

Вызов о сработке тревожной кнопки поступил из городского гипермаркета. На место прибыла группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии выяснили, что неизвестный гражданин пронес мимо кассы товар, предварительно спрятав его под верхнюю одежду.

Нарушителя, 52-летнего местного жителя, задержали и передали полиции для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в Карелии психиатр-нарколог вызвал к буйному пациенту бойцов Росгвардии.