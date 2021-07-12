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В Карелии психиатр-нарколог вызвал к буйному пациенту бойцов Росгвардии

Новости. Происшествия
10:09, 13 Июля 2021
фото: © Управление Росгвардии Карелии

В Кеми сотрудники Росгвардии задержали пациента-нарушителя, сообщили в ведомстве.

В Кемской больнице на улице Энергетиков сработала тревожная кнопка. Прибывшие на место сотрудники районного отдела вневедомственной охраны Росгвардии выяснили, что 30-летний местный житель, находясь на приеме, выражался нецензурной бранью в отношении психиатра-нарколога.

Мужчина игнорировал замечания врача и продолжал вести себя неподобающим образом. Сотрудники медучреждения были вынуждены вызвать росгвардейцев.

Нарушителя передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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Комментарии

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David.
2021-07-13 10:49:22
Шо Кирка, успокоили тебя?! Орал про "врачей -взяточников", пинался , плевался. Ничего, крепкие парни "полечили"! :)
Off
2021-07-13 11:15:18
David., +++
кир
2021-07-13 11:04:43
Davidка, давно тебя не было. Самуленок тоже в халате пытался заменить тебя, но у него плохо получается. Зацепило? Есть правда и её не скроешь. :)
David.
2021-07-13 11:22:05
кир, Я всегда с тобой! :)
кир
2021-07-13 11:39:46
David., нет. Ленин всегда живой. И далее по тексту. :)
Беня
2021-07-13 10:22:36
Против лома нет приёма - шо доктор и подтвердил на практике, вызвав "мальчиков по вызову" :)
кир
2021-07-13 10:19:27
Это нормальный разговор в его среде обитания. Они с детства так говорят. Нашёлся "чистюля". Какой он профессионал? Как самуленок.
Гость
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