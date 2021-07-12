В Карелии психиатр-нарколог вызвал к буйному пациенту бойцов Росгвардии

В Кеми сотрудники Росгвардии задержали пациента-нарушителя, сообщили в ведомстве.

В Кемской больнице на улице Энергетиков сработала тревожная кнопка. Прибывшие на место сотрудники районного отдела вневедомственной охраны Росгвардии выяснили, что 30-летний местный житель, находясь на приеме, выражался нецензурной бранью в отношении психиатра-нарколога.

Мужчина игнорировал замечания врача и продолжал вести себя неподобающим образом. Сотрудники медучреждения были вынуждены вызвать росгвардейцев.

Нарушителя передали полиции для дальнейшего разбирательства.